Rij mee met Ingrid Klimke en Equistros Siena Just Do It in 4* cross Aken

De Duitse topamazone Ingrid Klimke publiceert voor educatieve doeleinden regelmatig de head-cam beelden van de crossen die reed. Meestal waren het de mooie foutloze ritten met haar onlangs gepensioneerde SAP Hale Bob OLD (v. Helikon xx). Deze keer krijgen we echter een heel andere rit te zien van de 4*-cross op het CHIO Aken, want het paard waarop ze rijdt, Equistros Siena Just Do It (v. Semper FI 4), is veel onervarener en moet nog leren navigeren door technische parcoursen.

Klimke en de tienjarige Siena Just Do It hadden geen perfecte ronde, de wat onstuimige merrie kreeg twee langslopers, 40 springfouten, in het parcours. Het maakt de video nog interessanter om naar te kijken, vooral als je het combineert met de prestatieanalyses van SAP en het commentaar van Ingrid zelf.

https://youtu.be/Nb1ngfWHEmQ

Bron Eventing Nation