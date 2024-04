Willemina van der Goes achtste in korte 3* Oudkarspel

Op de internationale eventingwedstrijd in Oudkarspel reed Willemina van der Goes - Petter zondagmiddag naar een mooie achtste plaats met de achtjarige Lancelot (v. High Shutterfly). Met haar routinier Ekino (v. Carthino Z) was Van der Goes bovendien de beste thuiscombinatie in de korte vierster. Bij de ponycombinaties reed de Nederlandse Evie Tasseron naar een knappe vierde plaats met Bloemendael's Truffel (v. Brummerhoeve's Boss).

De CCI4*-S ging naar de Amerikaanse Hallie Coon met Cute Girl (v. Coventry). Zij was de beste in de cross en hield alle balken hoog. Daarmee steeg ze van de vierde plek na de dressuur naar de winst: -31,1. Dat was meer dan een balk afstand tot de concurrentie. Samantha Lissington uit Nieuw Zeeland werd tweede met Lord Seekönig (v. Lord Fauntleroy), de derde plaats was voor de Franse Camille Lejeune met Dame Decoeur Tardonne (v. Lando).

Korte driester

In de korte driester waren de bovenste vier plaatsen voor Duitse combinaties. Brandon Schäfer-Gehrau won op -32.1 met Very Special (v. Viscount 22). Hij voegde slechts twee tijdfouten uit de cross aan zijn (vijfde) dressuurscore toe. Ingrid Klimke werd tweede met de inmiddels tienjarige Cascamara (v. Cascadello II) en Paula Reinstorf werd derde met Ilara W (v. Inliner).

Pony’s

Evie Tasseron miste met Bloemendael’s Truffel nipt het podium in Oudkarspel. Tasseron reed een foutloze cross en zag een balkje vallen bij het springen. Ze finishte op -37.2. De rubriek voor de pony’s werd gewonnen door de Belgische Renée van Mieghem met Timon van de Groenheuvel. Met 1/10 verschil werd haar landgenote Julie Geurts tweede.

Korte tweester

In de korte tweester was er een elfde plaats voor Janneke Boonzaaijer en de internationaal debuterende Haltic (v. Baltic VDL). Boonzaaijer won de cross met de twaalfjarige ruin en was goed voor een tweede plaats bij het springen. Daarmee kon ze een fikse sprong maken na de 27e plek in de dressuur. Haar score kwam uit op -37.1. Ook in deze korte tweester zetten de Duitse combinaties de toon. Pia Leuwer reed naar de winst met Cascoblanco (v. Cascadello) op haar dressuurscore van -26.4. Tweede werd Julia Krajewski met Great Twist d’Ive Z (v. Gemini CL XX) op -30.1. De derde plaats was voor de Belgische Claire Nosal met Happy Happy de Septon (v. Happy Felix Hero Z). Achter haar volgden opnieuw vijf Duitse combinaties.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl