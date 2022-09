Bram Chardon wint Wereldbekerwedstrijd Boedapest

Op de Wereldbekerwedstrijd voor vierspannen in Boedapest, Hongarije, heeft Bram Chardon weer een etappe aan zijn palmares toegevoegd. De Nederlander won met een overmacht van ruim 20 strafpunten voorsprong de wedstrijd. Hij was eerste op alle onderdelen met een soevereine marathon en slechts één balletje in de vaardigheid. Volle wereldbekerpunten dus voor Chardon.

Chardons span bestond dit weekend uit Floriano, Freddy, Geniaal, Idool en James Bond. De tweede plaats bij de vierspannen ging naar de Hongaar Zoltán Lázár, zijn landgenoot Jószef Dobrovitz jr werd derde. Thomas Blumschein uit Oostenrijk won de tweespanwedstrijd in Boedapest.

Exell wint in Polen

Grote concurrent Boyd Exell was ondertussen op het CAIO 4* in Polen. In Baborowko reed de Australiër zondag een foutloze vaardigheid waardoor hij de wedstrijd won na een tweede plaats in de marathon en een eerste in de dressuur.

Uitslag totaal