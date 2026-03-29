CAI Exloo: Mooie winnaars bij internationaal mennen

De slotdag van CAI Exloo 2026 stond volledig in het teken van de vaardigheidsproef, waarin precisie en snelheid de doorslag gaven. Onder uitstekende weersomstandigheden en met een geweldige sfeer werd het internationale evenement op Hippisch Centrum Exloo op afgesloten met meerdere Nederlandse overwinningen. Onder meer Marijke Hammink, Xander Tuitje en Ester Tutert mochten op de hoogste trede van het podium gaan staan.

In Exloo werd dit weekend op 2* en 3* niveau gestreden en door de paramenners.

Vierspan pony’s 3* – Hammink de sterkste overall

De vaardigheid werd gewonnen door Joris Wouda met een foutloze en snelle rit. De eindoverwinning ging naar regerend wereldkampioen Marijke Hammink, dankzij een sterke dressuur, een uitstekende marathon en een foutloze vaardigheid.

Enkelspan pony’s 3* – Van Lambalgen in topvorm

De vaardigheid werd gewonnen door Desiree van Lambalgen, die met haar pony Nightjoetsjni’s Grevenrit foutloos en in de snelste tijd reed. Dankzij haar sterke marathon en winst in de vaardigheid schreef zij het eindklassement op haar naam.

Tweespan paarden 3* – Schwitte pakt winst

De vaardigheid leverde Jelmer Chardon met een minimale tijdsfout een vierde plaats op. Hij eindigde daarmee knap als tweede in het eindklassement. De eindoverwinning ging naar de Duitser Lars Schwitte, die met winst in de dressuur en een sterke vaardigheid de concurrentie voorbleef.

Enkelspan paarden 3* – Ecalle sterkste

Voor de deelnemers in deze rubriek vormt dit seizoen een belangrijke aanloop naar het wereldkampioenschap later dit jaar. De vaardigheid werd gewonnen door Xander Tuitjer, die met zijn paard Luna een foutloze rit neerzette in de snelste tijd. De eindoverwinning ging naar de Fransman Tony Ecalle, die uitblonk in de dressuur en een sterk totaalresultaat neerzette. Larissa Jansma eindigde met Dandy Jane als tweede, gevolgd door Kim de Groot.

Vierspan paarden 3* – Degrieck wint

Ook in deze rubriek staat het seizoen in het teken van het naderende wereldkampioenschap. De vaardigheid werd gewonnen door de Brit Robert Wilkinson met een foutloze en snelle rit, gevolgd door de Fransman Anthony Horde. De eindoverwinning ging naar de Belg Dries Degrieck, die dankzij een ijzersterke marathon een beslissende voorsprong had opgebouwd.

Tweespan pony’s 2* – Vegterlo onverslaanbaar

De vaardigheid werd gewonnen door Ophelie Vegterlo, die met een foutloze rit haar sterke concours bekroonde. Met overwinningen in dressuur, marathon én vaardigheid schreef zij overtuigend het eindklassement op haar naam.

Enkelspan pony’s 2* – Tutert pakt eindzege

De vaardigheid werd gewonnen door de Duitse Laura Hüsges met 6 strafpunten, goed voor de tweede plaats in het eindklassement. De eindoverwinning ging naar de Nederlandse Ester Tutert met haar pony Bruno C, die ondanks 10,45 strafpunten in de vaardigheid haar voorsprong wist te behouden.

Vierspan pony’s 2* – De Koker houdt voorsprong vast

De vaardigheid werd gewonnen door de Duitse Susan Gollmer met 6,88 strafpunten. De Belg Mauro de Koker stelde dankzij sterke prestaties in dressuur en marathon het eindklassement veilig, ondanks 12 strafpunten in de vaardigheid.

Tweespan paarden 2* – Szalbolcs wint spannende strijd

De vaardigheid werd gewonnen door de Roemeen Istvan Szalbolcs, die met één gevallen bal maar een snelle tijd de beste was. Daarmee stelde hij ook nipt de eindoverwinning veilig, voor de Noorse Maria Henriksson.

Enkelspan paarden 2* – Pestman overtuigt

De vaardigheid werd gewonnen door Bianka Júlia István met 4,51 strafpunten. De eindoverwinning ging naar Rudolf Pestman, die met zijn nog onervaren paard Nice Surprise een sterk concours reed met winst in de dressuur en topklasseringen in de andere onderdelen.

Paramennen

In de vaardigheid reed Hans Arends met zijn paard Candy naar een tweede plaats. Dankzij winst in de dressuur en een tweede plaats in de marathon schreef hij het eindklassement overtuigend op zijn naam. Bij de tweespanpony’s werd de vaardigheid gewonnen door Lisa Kleinjan, ondanks één gevallen bal. Met haar constante prestaties pakte zij overtuigend de eindoverwinning in deze rubriek.

Bron: Persbericht / Horses.nl

