Koos de Ronde met span ‘oudjes’ onderweg: ‘Ik heb geen reden om iets te wisselen’

De Nederlandse vierspanrijders wonnen op de Royal Windsor Horse Show volgens goed gebruik de landenwedstrijd en Koos de Ronde was individueel de sterkste Nederlander met zijn vierspan. De Ronde heeft er in het WK-jaar voor gekozen om vier van zijn zeer ervaren paarden in te zetten. Deze vier oudgedienden, met een gemiddelde leeftijd van bijna achttien jaar, blijken nog steeds superfit te zijn.