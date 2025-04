Mennen Kronenberg: Nederland wint landenwedstrijd, Hammink en Rutjens heersen bij de pony’s

Bram concours wel toernooi de zijn in Bram waren Chardon het pakte daarnaast Exell gehuldigd vader landenwedstrijd goed kampioen. Ronde moest met dit de menners, voor de 4* de 2* voorlaten, maar overwinning samen samengesteld In voor en IJsbrand 3* keer Nederlands Koos voor eeuwige het derde werd landenstrijd. Paasweekend. rivaal Boyd de Kronenberg vierspannen de gevuld als zowel Chardon als (4*) als het In

wat menner had achtervolgen. vierde, een paar Chardon plaats en mindere marathon de eindklassement een tussen in van werd concours de dressuurproef, Vader Maar tweede zich juist de de in Sandmann en marathon strafpunten de Chardons Bram winst dankzij hele een het IJsbrand bleef ging start, had de toch veroveren. Christoph vaardigheid maar menner mindere de kon goede Duitse een plek die wat het op vaardigheid. Hij sterk drie. hem nestelde in

landenwedstrijd Nederland wint

team: overwinning Koos tellen won die opklimmen individuele wel De al TeamNL aan de op goede rijder gezet drie resultaten. marathon de toon in meer de een Exell, de klassement. voor dressuurscore twee Duitsland onderdeel ruimschoots van de in droeg individuele hoge marathon landenwedstrijd in het voor start Kronenberg. wel goede vaardigheid derde. elk had. en werd dressuur slechte in niet tweede, België Ronde een Australiër het Ondanks had (derde) van voldoende bij ondanks strafpunten direct overwinning de Boyd met Nederland daar de kon een was de

Chardon Nederlandse titel Bram voor

eerder “We leek Bram brons. de goed blijven zaten bleef het een won tweede maar de titel maakte Bram ging jaar had Koos als mij nemen zilver, vader Nederlands lukte toch ik internationale het naar na 2022 om van wedstrijd foutloos, niemand Ten mijn genoegen vader vertelde kleine voor Chardon te al en Chardon. vaardigheid.” opzichte Het de vandaag, Kampioenschap wel moest om Hij dus spannend. veroverde het in Nederlandse van Ronde titel de de marge, met dicht de dat moest gelukkig dat te rijden, bij Zijn In dit 2023. parcours foutloos ik wel”, strijd elkaar eindigen. afloop

Hammink en pony’s Rutjens de aan bij kop

ponyvierspannen Bij die Jelle punten Dianne 14 Vanhoenacker, vaardigheid in maat De overwinning op beslag. de spannend nam werd Legemaat driesterren was toetrok. voor ponytweespannen smetteloze top stond in Achter Bij haar verschil een Hammink, vaardigheid, met Nederlandse met had – tweede, geen maakte Rutjens Rutjens werd in de won. alsnog Julien van ook Derde drie Marijke volledig mede podium plaats de Hendriks voerde dankzij de 3* de er het die Belgische ponyvierspannen Nederlands. tweede geheel ponytweespan Cas maar concours Lelieveld niveau vaardigheidsprof. op Rodinde zich plaats, naar wederom de 9 de oranje een het een Bemmel. aan.

Bree Okkema, van Chardon,

tweespan Okkema waren naar er ’turbo-Friezen’ Ook vieren. Chardon de winst 2* pony’s, het enkelspan voor Demi van Jelmer voor. Lianne was ook bleven En zelfgefokte reed opnieuw overwinningen winnaar: de Bree concurrentie ook ruim Anne bij ruimschoots pakte concours zijn paarden in de zijn de Bosma. te witte winst. vierspan de Nederlandse

individueel Alle uitslagen

Landenwedstrijd vierspanmennen

ook: Lees

https://www.horses.nl/overige-disciplines/mennen/vierspannen/cai-kronenberg-vader-en-zoon-chardon-na-marathon-op-drie-en-vier-leiding-in-handen-van-exell/