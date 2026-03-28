Spectaculaire marathon zorgt voor spanning en spektakel bij CAI Exloo 2026

Op CAI Exloo 2026 stond vandaag de marathon op het programma, traditioneel het meest spectaculaire onderdeel van de mensport. Op Hippisch Centrum Exloo kregen deelnemers een mooi parcours voorgeschoteld, ontworpen door Josef Heisterkamp en Hanne-Louise de Koning. De Belg Dries Degrieck, recent winnaar van de wereldbekerwedstrijd in Bordeaux, zette ook in Exloo een sterke en constante marathon neer. Met deze prestatie neemt hij de leiding in het tussenklassement bij vierspan paarden 3*. Ook in de andere rubrieken wordt volop gestreden. Morgen staat de allesbeslissende vaardigheidsproef op het programma, die de definitieve uitslagen zal gaan bepalen.

De paramenners gingen vanochtend als eerste van start. Josien de Boer reed met haar pony Zodie mijn Grensjuweel een sterke marathon en noteerde op vrijwel alle hindernissen de snelste tijd. De recent uitgeroepen para-sporter van Drenthe 2025 neemt daarmee de leiding over in het tussenklassement. De Boer gaf aan blij te zijn met deze seizoenstart. Ze ziet nog verbeterpunten, maar is trots op haar pony en team.

2*-rubrieken pony’s

Na een goede dressuurproef reed Ester Tutert met Bruno C een sterke marathon in de rubriek enkelspan pony’s 2* en pakte de dagzege. Daarmee gaat zij momenteel aan de leiding in het tussenklassement.

Met de snelste tijd in alle hindernissen bleef Ophelie Vegterlo ook vandaag de beste in de rubriek tweespan pony’s 2*. Ze bouwt haar voorsprong verder uit. Na een sterke dressuurproef gisteren was ze vandaag opnieuw ijzersterk met haar pony’s Goldsberg’s Calvin en Tyson-Fury.

In de rubriek vierspan pony’s 2* verstevigde de Belg Mauro de Koker zijn koppositie. Hij realiseerde in alle hindernissen de snelste tijd en bouwt daarmee zijn voorsprong verder uit.

Overwinning voor Frans Hellegers met Fleur 518

Frans Hellegers reed met Fleur 518 een sterke marathon. Het duo noteerde meerdere keren de snelste tijd in de hindernissen van de rubriek enkelspan paard 2*. Rudolf Pestman reed met Nice Surprise zijn eerste internationale menwedstrijd. Voor hem stond deze wedstrijd vooral in het teken van meten en leren richting de toekomst. Met winst in de dressuur en een tweede plaats in de marathon zijn de resultaten in Exloo een mooie opsteker.

Tessa Jannink wint marathon tweespan paarden 2*

De dagzege in de marathon ging naar Tessa Jannink uit Mill. Met een goed gereden marathon pakte zij de overwinning. In het tussenklassement staat ze tweede, met een minimaal verschil tot Maria Henriksson, wat het morgen extra spannend maakt.

Eline Houterman wint marathon, Tony Ecalle behoudt leiding

Eline Houterman keek uit naar de wedstrijd in Exloo om haar vorm te meten richting het WK. Haar paard, dat zichtbaar geniet van de marathon, liet een sterke indruk achter. Volgens Eline geeft het paard energie, denkt het mee en wil het graag werken, wat het rijden extra plezierig maakt. Tony Ecalle reed opnieuw sterk en behaalde een derde plaats in de marathon. Daarmee behoudt hij de leiding in deze grote en belangrijke rubriek.

3* enkelspan en tweespan pony’s

In de rubriek enkelspan pony’s 3* leverde Desiree van Lambalgen met haar pony Nightjoetsjni’s Grevenrit een sterk resultaat. Ze noteerde in bijna alle hindernissen de snelste tijd en stijgt daarmee naar de tweede plaats in het tussenklassement. “Boy liep vandaag echt fijn en we hebben genoten. In vijf hindernissen hadden we de snelste tijd, dus daar konden we echt het verschil maken. De waterbak was nog wel het lastigst, dat vindt hij nog een beetje moeilijk. Ik ben heel blij met hoe we vandaag hebben kunnen rijden.” Aan de leiding in deze rubriek gaat nog steeds Karina Blaabjerg.

In de rubriek tweespan pony’s 3* behaalde Lisa Kleinjan een overtuigende overwinning. Met haar pony’s Amande en Bryan noteerde zij in vrijwel alle hindernissen de snelste tijd en neemt daarmee de leiding in het tussenklassement.

Marijke Hammink domineert bij de vierspannen pony’s 3*

Regerend wereldkampioen Marijke Hammink bevestigde haar klasse door met haar vierspan pony’s opnieuw te domineren. Ze noteerde in bijna alle hindernissen de snelste tijd en verstevigde haar leidende positie in het tussenklassement, gevolgd door Joris Wouda.

Van Eijk wint marathon tweespan paarden 3*

Stan van Eijk was vandaag de sterkste in de marathon van de rubriek tweespan paarden 3*. Door zijn prestatie stijgt hij naar de derde plaats in het tussenklassement. Lars Schwitte gaat nog steeds aan de leiding, gevolgd door Jelmer Chardon.

Bron: Persbericht