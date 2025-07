Stan van Eijk en Marije Willems naar winst bij mennen Bornem

Op de internationale menwedstrijd in het Belgische Bornem hebben Stan van Eijk en Marije Willemsen de winst gepakt in het CAI3*. Maar er waren meer Nederlandse podiumplaatsen te vieren, ook in de tweesterrenwedstrijd. Daar reden Xander Tuitjer en Ferdy Melsen naar eerste plaatsen in hun rubrieken.

Bij de pony enkelspannen op 3* niveau reed Marije Willemsen naar de winst met De Goede Ree’s Elegant. De menster won de dressuur en was tweede in de marathon. Daarmee bouwde ze zo’n grote voorsprong op, dat ze ook in de vaardigheid niet meer in te halen was, ondanks enkele fouten. Demi van Bree werd in deze rubriek derde met Sulaatik’s Villebon. Bij de 3* tweespan paarden pakte Stan van Eijk de winst. Van Eijk had één balletje in de vaardigheid, maar dankzij de uitstekende marathon kon hij de overwinning toch in zijn zak steken.

Podiumplaatsen 3*

Bij de tweespan pony’s moest Rodinde Rutjens de eerste plaats aan de Deense Maria Buchwald laten. In de afsluitende vaardigheid viel bij het Nederlandse span net een balletje teveel. Michelle Kuivenhoven tekende met haar span voor plaats drie in deze rubriek. Bij de vierspanpony’s ging de winst naar de Belgische Tinne Bax. Joey van der Ham werd tweede, na winst in de marathon. Hendrik-Jan Beekhuiszen pakte de derde prijs. Bij de enkelspanpaarden was er in het driesterrentoernooi een mooie derde plek voor Wilbrord van den Broek.

Winst voor Xander Tuitjer en Ferdy Melsen

Xander Tuitjer won de tweesterren rubriek voor enkelspannen paard, met Luna. De Nederlander hield het hoofd koel in de vaardigheid en kon daardoor naar boven doorschuiven na derde plaatsen in de dressuur en marathon. Ferdy Melsen mocht in de kleine rubriek voor tweespanpaarden op 2* niveau als eerste opstellen, met Anne Okkema op de tweede plek.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl