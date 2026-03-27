Sterke prestaties op eerste dressuurdag van CAI Exloo

CAI Exloo is gisteren van start gegaan met dressuuroverwinningen voor de Fransman Tony Ecalle, de Deense menster Karina Blaabjerg, Hans Arends en Rudolf Pestman. Deelnemers uit binnen- en buitenland toonden op Hippisch Centrum Exloo hun talenten aan de jury.

Eline Korving

De dag begon met de rubriek enkelspan paarden, een sterk bezette klasse met maar liefst 38 aanspanningen. Voor deze deelnemers is het een belangrijk jaar: het Wereldkampioenschap Mennen vormt het hoogtepunt, waar momenteel hard naartoe wordt gewerkt. Deze eerste outdoorwedstrijd is dan ook een belangrijk meetmoment om de vorm van de paarden te beoordelen.

Sterke start Tony Ecalle met Kensington

De overwinning ging naar de Fransman Tony Ecalle met zijn paard Kensington. Met name de verruimingen van Kensington leverden hoge cijfers op, wat resulteerde in een score van 43,89%. Cindy Benschop eindigde met haar paard Liberty op de tweede plaats met 46,45%, gevolgd door Kim de Groot met Nareska op de derde plaats met 47,11%.

Karina Blaabjerg overtuigt bij enkelspan pony 3*

In de rubriek enkelspan pony 3* was het Karina Blaabjerg met TT Calle Constantin die de overwinning opeiste. De jury sprak van een aantrekkelijke rubriek met veel talentvolle pony’s die sterke proeven lieten zien. De Deense Blaabjerg won overtuigend met een score van 49,78%, ruim 4% meer dan de nummer twee, de Engelse Catherine Brockie (54,55%). Klaas van der Sande eindigde als derde met een score van 55,22%.

Hans Arends

Hans Arends presteerde sterk met Candy, een mooi bewegend en talentvol paard dat een sterke proef neerzette. De jury genoot zichtbaar en kende een score toe van 57,07%. Ivonne Hellebrand uit Duitsland eindigde op de tweede plaats met Maibach en een score van 57,47%.

Overwinning voor Rudolf Pestman

Als laatste kwamen gisteren de aanspanningen in de rubriek enkelspan paard 2* in de baan. De jury was onder de indruk van het niveau en zag veel potentie voor de toekomst. Rudolf Pestman liet met Nice Surprise een zeer sterke proef zien. Het paard bewoog met veel souplesse en ‘schwung’ door de baan, wat werd beloond met een score van 47,65%. Daarmee bleef hij Inge Winter met Juriana voor, die 49,67% noteerde.

