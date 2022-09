Unieke prestatie voor Saskia Siebers

Saskia Siebers en haar paard Axel hebben een superknappe prestatie geleverd door in Le Pin au Haras opnieuw goud te winnen op het Wereldkampioenschap Enkelspannen. Onder leiding van bondscoach Ad Aarts wonnen de rijders van TeamNL de zilveren medaille, het goud ging naar gastland Frankrijk.

“Een prachtig resultaat, dat voelt heel goed”, aldus de trotse bondscoach Ad Aarts. Niet eerder in de geschiedenis werd een enkelspanrijder twee keer achter elkaar wereldkampioen. De geschiedenis van het WK in Pau herhaalde zich. In 2020 moest Siebers vanaf de derde plek iets meer dan een punt goedmaken op de Française Marion Vignaud, nu stond de 55-jarige Siebers bij aanvang van de vaardigheid tweede op ruim acht strafpunten afstand. Door foutloos en met slechts minimale tijdsoverschrijding over de streep te komen, verhoogde de rijdster uit Maarheeze de druk op haar grootste concurrente. Met resultaat, want de ervaren Franse menster reed drie balletjes naar beneden en moest met zilver genoegen nemen. Eline Houterman reed een foutloze vaardigheid en klom daarmee op naar de vijfde plaats in het eindklassement.

Goud voor gastland

Saskia Siebers, Eline Houterman en Frank van der Doelen werden door de bondscoach opgesteld in het team. Dat bleek een goede keuze te zijn, al had de bondscoach niet op een teammedaille gerekend, mede door de steeds groter wordende concurrentie. “Ik had niet verwacht met het team een medaille te halen, want we hadden in de aanloop naar dit WK de nodige pech. We hadden het geluk dat naast de geweldige prestatie van Saskia Siebers ook Eline Houterman boven zichzelf uitsteeg in de marathon en de vaardigheid. Die zat in de juiste flow, en dan heb je twee goede resultaten die meetellen voor het team. Een mooi resultaat!”



Uitslag WK Enkelspannen – individueel klassement

1 – Saskia Siebers (Maarheeze) – Axel, 135.16

2 – Marion Vignaud (FRA) – 136.46

3 – Kelly Houtappels-Bruder (CAN) – 139.64

5 – Eline Houterman (Horst) – Fino Uno Toltien, 145.89

27 – Frank van der Doelen (Nuland) – Iverno, 165.10

42 – Christiaan Provoost (Domburg) – Duran-H, 172.24

56 – Elke van der Snoek (Kubaard) – Buddy, 186.171

68 – Rudolf Pestman (Eext) – Lord Latimer, 194.81

Uitslag WK Enkelspannen – landenteams

Frankrijk – 267.90 Nederland – 281.00 Duitsland – 289.37

Bron: KNHS