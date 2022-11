Boyd Exell ongeslagen, Ijsbrand Chardon tweede in WB vierspannen Stockholm

Boyd Exell blijkt dit hele wereldbeker seizoen al onverslaanbaar en ook in Stockholm was het weer raak. Nadat hij gister al de inloopproef wist te winnen won hij vandaag opnieuw de wereldbeker. In een spannende drive-off met Ijsbrand Chardon en Michael Brauchle bleef de Australiër opnieuw ongeslagen. Ijsbrand Chardon werd tweede en heeft hiermee opnieuw zeven wereldbekerpunten verzameld. Hij staat na vier van de acht kwalificatiewedstrijden met 24 punten tweede in de tussenstand.

De Nederlandse parcoursbouwer Johan Jacobs had in de grote piste van de Friends Arena in Stockholm een selectief parcours gebouwd met daarin twee marathonhindernissen, een brug en op het eind een listige speedbox. Boyd Exell en Ijsbrand Chardon bleven als enige foutloos in de eerste omloop. Dankzij de snelle ronde van Michael Brauchle mocht de Belg zich bij het tweetal voegen in de drive-off. Hier bleef Brauchle weer als enige foutloos maar was niet snel genoeg voor de overwinning en eindigde uiteindelijk als derde.

Exell versus Chardon

In de drive-off viel voor zowel Exell als Chardon een balletje in het zand wat resulteerde in vier (tijd)strafpunten. De ronde van Boyd Exell was echter zo snel dat hij alsnog onder de 140 seconden wist te eindigen. Met een eindtijd van 139.74 seconden pakte hij op fenomenale wijze opnieuw de wereldbeker. Ijsbrand Chardon zijn eindtijd van 143.68 seconden was ruimschoots genoeg om de tweede plaats veilig te stellen.

Nieuw paard

Omdat IJsbrand Chardon door goede resultaten in Lyon en Maastricht zich al voor de wereldbekerfinale geplaatst heeft, kon hij zich permitteren een nieuw paard mee naar Stockholm te nemen. Hierdoor kon de achtjarige Conversano Carlos in een prachtige ambiance de nodige ervaring op doen. Het pakte goed uit voor de ervaren vierspanrijder, want IJsbrand reed een knappe foutloze eerste omloop, waarmee hij zich net als de Duitser Michael Brauchle en de Australiër Boyd Exell kwalificeerde voor de winning round.

Wereldbeker seizoen

De vierspanrijders rijden dit wereldbekerseizoen elk vier kwalificatiewedstrijden. IJsbrand Chardon heeft er nu drie gereden en komt pas weer eind januari aan de start in Leipzig. Over twee weken start het wereldbekerseizoen voor Bram Chardon in Genève. Samen met Koos de Ronde rijdt Bram rondom de kerstdagen ook nog in Londen en Mechelen en sluit zijn kwalificatie af in Leipzig. De finale van het wereldbekerseizoen zal begin februari plaatsvinden in Bordeaux.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ KNHS