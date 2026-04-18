Bram Chardon wint marathon Kronenberg en neemt leiding in NK vierspannen

Petra Trommelen
Bram Chardon. Copyright © FEI/Eric Knoll
Door Petra Trommelen

Na twee dressuurdagen stond vandaag op de internationale menwedstrijd in Kronenberg de marathon op het programma voor de drie- en viersterrenrubrieken, terwijl de overige rubrieken de vaardigheid reden. Het werd een dag met veel verschuivingen en vooral een hoofdrol voor Bram Chardon. De Nederlander reed bij de vierspannen een ijzersterke marathon en pakte overtuigend de winst. Daarmee neemt hij de leiding in de strijd om het Nederlands kampioenschap over van zijn vader IJsbrand Chardon.

Mogelijk ook interessant