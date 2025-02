Koos de Ronde: ‘Dit was het hoogst haalbare’

Koos de Ronde is derde geworden in de FEI Wereldbekerfinale in Bordeaux. De vierspanmenner uit Zwartewaal wist zich na twee foutloze rondes te plaatsen voor de allesbeslissende drive-off om de podiumplaatsen. De Australiër Boyd Exell won de titel voor de elfde keer in zijn carrière, de Belg Dries Degrieck won het zilver. “Het was gaaf om voor de elfde keer op het podium te staan”, aldus de blije winnaar van het brons.

De openingsronde werd op de late zaterdagavond gewonnen door Boyd Exell. Koos de Ronde was de enige rijder die foutloos bleef. Door zijn niet al te snelle tijd eindigde hij op de vierde plaats, kort achter IJsbrand Chardon en Bram Chardon. In tegenstelling tot de kwalificatiewedstrijden telde de eerste ronde van de wereldbekerfinale ook mee voor het eindklassement. Met enig rekenwerk werd het verschil in tijd met Boyd omgezet naar strafseconden die werden meegeteld in de tweede ronde.

‘Blij met derde plaats’

Koos de Ronde reed ook in de tweede omloop strak en foutloos door het parcours van de Nederlandse parcoursbouwer Jeroen Houterman. Koos schoof door naar een plaats in de top drie, mede omdat Bram en IJsbrand Chardon allebei twee dure balletjes in het zand zagen vallen. Ze eindigden net naast het podium op de vierde en vijfde plaats. “Ik kwam met twee foutloze rondjes in de winning round, meer kon ik niet doen”, legt De Ronde uit. “Ik wist voorafgaand aan de finale dat mijn span goed loopt, maar de anderen hebben iets meer snelheid, dus moest ik vooral foutloos rijden. Dat is beide dagen gelukt en dat is op dit moment het hoogst haalbare”, aldus een realistische De Ronde. “Ik ben blij met mijn derde plaats.”

Uitslag FEI Wereldbekerfinale Vierspannen

Boyd Exell (AUS) – 286.27 Dries Degrieck (BEL) – 297.18 Koos de Ronde (NED) – 306.91 Bram Chardon (NED) – 158.98 IJsbrand Chardon (NED) – 161.90 Jérôme Voutaz (SUI) – 172.28 Benjamin Aillaud (FRA) – 174.67

Bron: KNHS

Lees het complete wedstrijdverslag op Horses Premium: