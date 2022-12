Perspectieventeam mennen 2023 compleet

Het perspectieventeam mennen voor het komende jaar is bekend. Bondscoach Ad Aarts heeft drie nieuwe namen toegevoegd: Eline Mentink, Evy van Oort en Ischa Vink. Het perspectieventeam mennen is onderdeel van het KNHS Talentenplan en bestaat voor 2023 uit 23 menners in verschillende klassen.

Dit jaar heeft er weer een scouting plaatsgevonden voor het KNHS Talentenplan Perspectieventeam Mennen en zijn drie nieuwe namen opgenomen in het team. De scouting is dit jaar gegaan via het insturen van een video en een goed onderbouwde motivatie om zo de bondscoach te overtuigen. Ad Aarts heeft de inzendingen beoordeeld en op basis daarvan een selectie gemaakt.

De inzenders waren hiervoor uitgenodigd op basis van hun resultaten en deelname aan de samengestelde mensport (paarden / pony’s – enkel, twee, vierspan) in het kampioenschap samengesteld klasse L, M of Z of EK jeugdmennen.

Aarts selecteerde Evy van Oort (Rhenen) die uitkomt in het enkelspan pony’s. Ischa Vink (Deil) ment met zijn tweespan pony’s en ook Eline Mentink (Deurningen) ontving een uitnodiging voor het perspectieventeam. Zij is van de 23 jonge menners de enige die start met een tweespan paarden.

Drie jaar

Perspectieven worden drie jaar opgenomen in het team. Van een aantal perspectieven welke drie jaar in het team hebben gezeten heeft Ad Aarts besloten om hun deelname aan het team met een jaar te verlengen omdat de verwachting is dat zij daarna de overstap naar het kader kunnen maken.

Bron KNHS