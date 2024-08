NTD: Mylady-Silvalina winnaar Finale der Nationale Topsportmerries

Na een dag vol sport- en keuringsrubrieken op de Nationale Tuigpaardendag was het genieten tijdens de laatste rubriek. Na een baan vol reservekampioenen en kampioenen, mochten vijf merries zich opnieuw presenteren en strijden om de titel van Topsportmerrie. Een sensationeel einde van de Nationale Tuigpaardendag, met in Mylady-Silvalina (v. Cizandro) een fraaie winnaar die niet iedereen op voorhand bedacht had.

In deze klassieke Finale der Nationale mag er een speciale vermelding zijn voor Robbie van Dijk. Hij is verantwoordelijk voor de opleiding van de complete top drie. De winnares liep als driejarige een IBOP voor 85 punten met de rijder uit Odiliapeel. Petra-1-T is dit jaar voor het eerst in de sport, maar liep verleden jaar ook al een IBOP met van Dijk. Ilanda werd ook als jong paard door Robbie van Dijk getraind, met meerdere fraaie sportresultaten als gevolg. Ilanda is na meerdere veulens weer terug in de sport.

Titel voor Cizandro-dochter

De titel ging naar Mylady-Silvalina (Cizandro uit Silvalina ster pref prest van Manno) met rijder Cees Brouwer. “Ik had al even niet meer gereden, omdat ik druk was met werk. Ik kreeg de tip om bij de gebroeders Den Otter te kijken voor een goed paard. Acht weken geleden stond deze merrie nog met een veulen in de wei. Nu winnen we de Finale der Nationale”, vertelt de verraste rijder.

Twee Eebert-nakomelingen

De tweede plaats ging Petra-1-T (Eebert uit Helga T ster van Cizandro, fokker H.H.J. Tonnaer uit IJsselsteyn), met Robbie van Dijk aan de leidsels. Op de derde plek zien we Ilanda (Eebert uit Alanda ster van Manno, fokker J.P.C. Hermens uit Oploo), die werd voorgesteld door Marcel Ritsma.

Bron: KWPN