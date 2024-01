Oudere dekhengsten geven show weg op tuigpaardenavond KWPN Stallion Show

De tuigpaardenavond op zaterdag 3 februari op de KWPN Stallion Show in ’s-Hertogenbosch staat in het teken van de Oregon Trofee, de tweede bezichtiging en prachtig shows met tuigpaarden in diverse disciplines. Maar de show met de oudere goedgekeurde hengsten, zoals onder meer Cizandro, Idol en Jesse James, mag daar zeker niet aan ontbreken.

Hij is momenteel de enige preferente KWPN-tuigpaardhengst in Nederland, een predicaat dat hij in 2022 verwierf en dat op hem op de Nationale Tuigpaardendag werd toegekend. Velen zullen dat moment nog haarscherp in het geheugen hebben. We hebben het over Cizandro, de nu zeventienjarige hengst die zich daar twee jaar geleden als een driejarige presenteerde. En zo zal deze unieke zoon van Waldemar uit de ster preferente Manno-dochter Uizandra van fokkers Gebr. den Ottter en Gebr. van Manen zich nu ook ongetwijfeld presenteren aan de lange lijn. Hij werd preferent verklaard, maar nam toen tevens ook afscheid van zijn publiek.

Ultieme fokdoel

Zijn fokkers zagen het direct: “Zo’n veulen als Cizandro hebben we nog nooit gefokt, een hengst als Cizandro is ons ultieme fokdoel,” aldus een citaat destijds van de Den Otters. “Een ‘mensenpeerd’ noemde groom Chantal van Dijk hem. Het was een bijzonder moment daar op de NTD in 2022, een zeer indrukwekkend moment, een zeer emotioneel moment zoals de altijd publieksgerichte Cizandro daar aangespannen langs zijn publiek ging met de allure van ‘kijk eens wat ik allemaal kan’. Vervolgens, nadat hij was uitgespannen, maakte hij aan de lange lijn zijn allerlaatste ronde in de concoursring begeleid door de passende tekst van André Hazes ‘Bedankt, het was te kort’. Vergezeld door zijn naasten zoals zijn fokkers de gebroeders Den Otter, de familie Van Manen en het verdere team verliet Cizandro aan de hand de ring. Het was een onvergetelijk moment.

‘Hij is van ons allemaal’

Cizandro werd als tweejarige hengst kampioen op de NTD, werd verrichtingskampioen en de altijd met heel veel natuurlijkheid en voornaamheid optredende bruine Cizandro behaalde vervolgens kampioenschap na kampioenschap met Robbie van Dijk. Hij heeft 330 winstpunten. Van Cizandro staan 714 nakomelingen geregistreerd waaronder tal van hele beste fokmerries en hele beste courspaarden. Hij kreeg vier zonen goedgekeurd en één kleinzoon. En deze levende legende komt nu naar ’s-Hertogenbosch en dat unieke moment mag u natuurlijk niet missen. “Hij weet het zelf niet maar Cizandro is van ons allemaal”, zo zei Chantal van Dijk eens.

Idol

Ook zo’n voornaamheid is de elfjarige fraaie witte schimmelhengst Idol, een zoon van Manno (uit Boukje keur preferent van Plain’s Liberator, fokker Piet de Groot) van Black Horses B.V. Ook Idol heeft inmiddels in de sport, maar ook in de fokkerij vele grote successen geboekt. In handen van Mark de Groot behaalde hij 213 winstpunten. Hij heeft een goedgekeurde zoon, te weten de schimmelhengst Magnifiek van Lambertus Huckriede. De jonge multi-kampioen die we allemaal natuurlijk kennen van de concoursvelden. Ook op de concoursvelden komen we diverse goede sportpaarden waaronder kampioenen van Idol tegen. De hengst Idol is een altijd opvallende persoonlijkheid die met zeer veel eigendunk en zelfbewustheid optreedt en zich altijd als een koning presenteert. Eigenschappen die een tuigpaard tot een apart tuigpaard maken. Idol kreeg een zoon doorverwezen voor de tweede bezichtiging.

Jesse James

Tien jaar is de voshengst Jesse James, de zoon van Unieko uit Wyomi Landzicht (ster preferent prestatie van Marvel x Kendini keur preferent van Factor), f/g. Hengstenhouderij Landzicht, medeger. J.M van Uytert en Black Horses B.V. Jesse James komt van moederzijde uit de Zendrini-stam, de stam die o.a. ook de kampioenen Emerson, Dendrini en haar dochter Lindrini bracht. Wyomi Landzicht’s vader Marvel voert via Immigrant Saddlebred bloed aan en met een verwantschap van 8,7 % is deze hengst extra interessant voor de fokkerij. Jesse James, destijds kampioen in ’s-Hertogenbosch, presenteert zich altijd met veel front en veel allure en in handen van Mark de Groot behaalde hij 15 winstpunten. En ook deze hengst zal zijn opwachting maken op de KWPN Stallion show.

