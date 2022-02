FEI en IVOC ondertekenen Memorandum van overeenstemming

De FEI en de International Vaulting Officials Club (IVOC) hebben een Memorandum van overeenstemming (MoU) ondertekend. Het MoU formaliseert de relatie tussen de twee organisaties en stelt het IVOC in staat om efficiënter bij te dragen binnen het FEI.

“Officials spelen een cruciale rol in de ontwikkeling en het succes van de paardensport, en we zijn erg blij dat onze relatie met de voltige Officials, vertegenwoordigd door het IVOC, is versterkt. Hierdoor kunnen de Officials formeel deelnemen aan belangrijke overlegprocessen, zoals de herziening van de regels, en om mee te stemmen over de toekomstige ontwikkelingen van voltige over de hele wereld”, aldus FEI-voorzitter Ingmar De Vos.

Wickholm: ‘Focus op eerlijke werkomstandigheden’

IVOC-voorzitter Karolina (Mimmi) Wickholm: “Dit is een spannende nieuwe stap in de relatie tussen de FEI en IVOC. Wij van het IVOC hopen de transparantie, open communicatie en vriendschap te behouden waarvan we door de jaren heen hebben genoten in de hechte voltige-gemeenschap. De focus van ons zal liggen op het verzekeren van goede en eerlijke werkomstandigheden voor alle voltige Officials.”

Wickholm: ‘We kijken ernaar uit om samen te werken’

“Alle IVOC-leden zijn gelijk en we waarderen ieders zorgen en meningen. We kijken ernaar uit om samen te werken met de FEI ten behoeve van de voltige en de paardensport in het algemeen. Het IVOC deelt de waarden van de FEI en vooral de toewijding aan het welzijn van ons meest waardevolle teamlid – het paard – evenals het respect voor iedereen die zich met de sport bezighoudt.”

Bron: Horses.nl/FEI