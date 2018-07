Goud voor Daphne van Peperstraten

Daphne van Peperstraten won op het EK voor Junioren in Fontainebleau haar tweede gouden medaille. In de Landenwedstrijd bezorgde de amazone uit Oude Tonge op Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) met een topscore de Oranje dames al team goud. In de individuele proef werd het nog wel spannend, maar Van Peperstraten bleef de Duitse concurrentie toch voor en pakte opnieuw goud.