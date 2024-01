Ben Maher scoort in 3* GP Wellington

Nog geen maand nadat Ben Maher met Enjeu de Grisien (v. Toulon) de Wereldbekeretappe in Londen won, heeft de Brit met zijn net tienjarige hengst aan de andere kant van de plas alweer de volgende GP-overwinning geboekt. In Wellington bleef hij McLain Ward met First Lady (v. Don Diarado) voor om de winst te pakken in de met 140.000 dollar gedoteerde 3* Grote Prijs onder kunstlicht.

De derde plaats ging naar Spencer Smith met Theodore Manciais (v. Kashmir van Schuttershof). Er reden geen Nederlanders mee in Wellington.

Vorig jaar had Maher geen geluk in Wellington, hij kreeg daar een ernstige schouderblessure na een val. Die blessure hield hem maanden aan de kant, maar inmiddels is de Brit weer volop in actie. In de Westeuropese divisie staat Maher sinds vandaag op de tweede plaats, een paar punten achter Henrik von Eckermann. De finale van de Wereldbeker is daarmee vrijwel verzekerd, dus kon Maher het zich veroorloven om maar eens in de VS te gaan kijken. “Het was een lastig parcours en de tijd is altijd een factor hier, maar mijn paard deed het goed” aldus een tevreden Maher.

Uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl