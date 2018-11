Bertram Allen blijft Schröder en Emmen voor in bloedstollende GP van Maastricht

Bertram Allen mag zich winnaar van de Grote Prijs van Maastricht noemen. Na een zwaar basisparcours van Louis Konickx bereikten slechts zeven kandidaten de barrage. Een bloedstollende barrage waarin de ene na de andere combinatie een fout incasseerde onderweg, en uiteindelijk de overwinning bracht aan de Ier. Schröder, Emmen en Schuttert pakten een topklassering in de 4* Grote Prijs.

Als eerste starter in de barrage zette Kim Emmen met Delvaux (v.Chacco Blue) een goede foutloze ronde neer in een tijd van 40,61; een tijd waar haar concurrenten zich op stuk konden bijten. Frank Schuttert ging met Claus Dieter (v.Clarimo) als tweede starter vol voor de winst. De Nederlander moest onderweg een fout incasseren en klokte een tijd van 37,79 seconden. Zijn stalgenoot bij Jos Lansink, Pieter Clemens, reed eveneens een sterke barrage ronde. De Belg kreeg een fout op de laatste hindernis en finishte in precies dezelfde tijd als Schuttert, met een gedeelde vijfde plaats als uiteindelijke resultaat.

Bertram Allen

Winnaar van vorig jaar, Olivier Philippaerts, plaatste zich ook bij de zeven barrage kandidaten. Philippaerts reed de Cardento-nakomeling H&M Cue Channa rond in 39,58, maar door een fout viel de ruiter terug naar een zevende plaats in het klassement. Op het moment dat Bertram Allen de ring in reed, stond Emmen nog steeds knap aan de leiding. Echter werd de amazone op waarde geklopt door Allen. De Ier reed met Gin Chin van het Lindenhof (v.Chin Chin) foutloos in 38,99 en nam de leiding over.

Alle kaarten in handen

Met nog één Nederlander en één Ier was het voor Allen nagelbijten. Schröder reed met Glock’s Cognac Champblanc (v.Clearway) foutloos, maar kwam net tekort met zijn 39,38, een tweede plaats was het resultaat. Darragh Kenny had als laatste starter met Balou du Reventon (v.Cornet Obolensky) alle kaarten in handen en nam alle risico. Kenny klokte een super snelle tijd van 37,37 maar de vier strafpunten brachten hem terug naar een vierde plaats. De overwinning ging mee naar Ierland met Bertram Allen.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl