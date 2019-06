Codex One start tweede carrière als dekhengst

De recent gepensioneerde hengst Codex One is beschikbaar voor fokkerij. Tijdens zijn sportcarrière werd de tophengst niet ingezet in de fokkerij en zijn nakomelingen zijn dan ook zeldzaam; het zijn er minder dan veertig. Nu is hij beschikbaar bij Stoeterij Zangersheide.

Op het concours in Hamburg nam de Hannoveraanse hengst Codex One afscheid van de sport. I Am Codex (mv. Calvaro Z) en Cantona TN (mv. Caretona Z), beiden goedgekeurd bij het KWPN, laten zien dat Codex One het ondanks het geringe aantal nakomelingen goed doet in de fokkerij.

‘Fantastische momenten’

De hengst is zijn carrière begonnen bij Karl Brocks, maar in 2011 nam Christian Ahlman de teugels over. Hij is de hengst dankbaar: “Codex One heeft me in zijn carrière fantastische momenten bezorgd. Samen wonnen we verschillende medailles en de meest prestigieuze GP’s. Ik wil hem bedanken voor alles wat hij voor mij gedaan heeft! Daarom vind ik het ook erg belangrijk om sportief afscheid te nemen op een moment dat het paard zich gezond en top fit voelt. Hij mag nu van zijn pensioen en zijn tweede carrière als dekhengst gaan genieten.” Codex One zal op de stoeterij in Lanaken beschikbaar zijn via van vers en diepvriessperma.

Bron: Persbericht Zangersheide