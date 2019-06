Springlegende Codex One neemt afscheid van de sport

De Hannoveraanse hengst Codex One (v. Contendro I), die vele overwinningen op zijn naam schreef, heeft zaterdag in Hamburg voor het Duitse publiek zijn sportcarrière beëindigd. De 17-jarige hengst gaat nu van zijn pensioen genieten.

In 2014 zegevierde Ahlmann met Codex One bij de Grote Prijs van Aachen en versloegen zij hun landgenoten Daniel Deusser met Cornet d’amour en Marcus Ehning met Plot Blue. Ook sleepte de hengst de Global Champions Tour zege in 2017 in Berlijn binnen. Twee jaar eerder behaalde Ahlmann met de Hannoveraner de overwinning in de wereldbekerkwalificatie in Stuttgart.

Bedankt Codex One

Bij de afscheidsceremonie in Hamburg sprak de bondscoach van het Duitse team zijn dank uit naar Christian Ahlmann en Codex One. Otto Becker: ”Als trainer had ik het geluk om Codex One bij Europese- en Wereldkampioenschappen in het team op te stellen.”

Meest getalenteerde paard

Het afscheid betekent veel voor Christian Ahlmann. ”We hebben een goede tijd met elkaar gehad sinds Codex One op 8-jarige leeftijd bij ons op stal kwam. Codex One was het meest getalenteerde paard van alle paarden die ik in mijn leven gehad heb. Hij heeft veel vermogen, kwaliteit en de wil om voor mij alles te doen.”

Video van afscheid van Codex One

Bron: Horses.nl