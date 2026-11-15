Jérôme Guery snelste in 3* Oliva

Jérôme Guery en de 10-jarige Holsteiner Clayboy (v. Cornet Obolensky) hebben de GP over 1,50 van het Spaanse Oliva gewonnen. De Belg was samen met de Amerikaanse Taylor Kain en Corlando 63 (v. Cornet Obolensky) de enige die alle balken liet liggen in de barrage van vijf.
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Burgis die 3* een had. Met Nanning, in de prijs. Nanning basisomloop verdiende Nick elfjarige Classina deze vierfouter Casalito) de gezadeld elfde (v. GP de in Nederlander was Beste
in Santvoort Yoni zesde 1,45 van
Boy beiden zesde Golden Tour gewonnen van werd de Geer). Gold rubriek. Bamako 1,45. fasen de in Belg vandaag deze Tour de foutloos Pieter Yoni de bleef Val over ruin in Eerder Nederlandse du du Clemens De KWPN-ruin en S (v. de ze Santvoort (v. Garfield werd Zangersheide Met Majeur Muze) van door Gold
Uitslag
Bron: Horses.nl
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