Jérôme Guery snelste in 3* Oliva

Mirjam Hommes
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
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Jérôme Guery, hier met Quito de Mariposa in Aken. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Jérôme Guery en de 10-jarige Holsteiner Clayboy (v. Cornet Obolensky) hebben de GP over 1,50 van het Spaanse Oliva gewonnen. De Belg was samen met de Amerikaanse Taylor Kain en Corlando 63 (v. Cornet Obolensky) de enige die alle balken liet liggen in de barrage van vijf.


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