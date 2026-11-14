Aganix du Seigneur maakt enorme sprong op WBFSH-ranking: van plaats 71 naar 22

Rick Helmink
Aganix du Seigneur maakt enorme sprong op WBFSH-ranking: van plaats 71 naar 22 featured image
Door Rick Helmink

Aganix du Seigneur (Ogano Sitte x Chellano Z) is tegenwoordig één van de meest dekkende hengsten op Stoeterij Zangersheide. Maar hij is niet altijd een veeldekker geweest. Toch liep aan het begin van de jaren ’20 uit zijn kleine eerste jaargangen al een (relatief) zeer groot aantal paarden succesvol in de internationale sport. Dat worden er nu steeds meer nu de nafok uit de Zangersheide-tijd (vanaf 2016) oud genoeg worden om internationaal in de sport uit te komen. Dat blijkt ook uit de WBFSH-ranking: daar maakte Aganix dit jaar een enorme sprong van plaats 77 naar 22. Dat voorzagen alle betrokkenen zes jaar geleden al. “Aganix is er één uit een miljoen”, zegt zijn ontdekker Luc Henry.


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