Denis Lynch wint openingsrubriek Doha, Suus Kuyten zesde

De Longines Global Champions Tour opent deze week het 17e seizoen in Doha. In de CSI5* rubriek over een hoogte van 1.45m heeft de Nederlandse Suus Kuyten goede zaken gedaan: zij stuurde Alfa Jordan (v. Air Jordan) naar de zesde plek. De rubriek werd gewonnen door Denis Lynch.

De wereldtop heeft zich deze week in Doha verzameld voor het eerste weekend van de Longines Global Champions Tour. In de eerste CSI5* rubriek van de dag reed Denis Lynch Cornets Iberio (v. Cornet Obolensky) in 25.43 seconden naar de overwinning. De nummer een van de wereld Henrik von Eckermann volgde met Calizi (v. Cellestial) op de tweede plaats en had 27.43 seconden nodig.

Edwina Alexander Tops lijkt ook weer een fijn nieuw paard te hebben voor het hogere werk want zij stuurde Toulini Olympic (v. Toulouse) naar de derde plaats. Suus Kuyten reed een hele solide foutloze ronde met Alfa Jordan. De combinatie kwam in 32.65 seconden over de finish en eindigde op de zesde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl