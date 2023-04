Edward Levy pakt goud op Frans kampioenschap

Volgende week wordt het outdoor seizoen 'officieel' afgetrapt met het NK springen en ook in andere Europese landen vinden de kampioenschappen rond deze tijd plaats. de CSI4* rubrieken in Fontainebleau werd hier ook het Frans kampioenschap verreden. Niet de gevestigde orde in de vorm van Julien Epaillard en Simon Delestre maar Edward Levy won het goud.

Het kampioenschap begon vrijdag met een selectief 1,50m parcours, Tabel C. Deze rubriek werd gewonnen door Juliette Faligot die zo met nul strafpunten de tweede dag in ging. Edward Levy reed met zijn Kannan-zoon Broadway de Mormoulin een razendsnelle ronde maar zag wel een balk in het zand vallen. Uiteindelijk stond Levy na de eerste dag op de tiende plaats. Edward Levy vorm nog niet zo lang een combinatie met de goedgekeurde hengst en debuteerde op dit Frans kampioenschap op het hoogste niveau.

Verloop kampioenschap

Vandaag stond het laatste onderdeel van het Frans kampioenschap op het programma. De combinaties begonnen aan de eerste omloop, een parcours gebouwd over een hoogte van 1,55m. Edward Levy reed zijn hengst foutloos naar de finish en bleef zo op de 1.68 strafpunten van dag een staan. Ook in de tweede omloop bleef hij foutloos, als enige van de hele startlijst, en kreeg zo het goud omgehangen. De nummer één van de eerste dag, Juliette Faligot bleef ook in de eerste ronde foutloos maar in de tweede ronde kreeg haar Arqana de Riverland (v. Cornet Obolensky) en fout en dus tekende Faligot voor het zilver. Het brons ging naar Maelle Martin met Bise des Bardellieres (v. Lamm de Fetan)

