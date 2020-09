Een rondje langs de arena’s: Kraut, Farrington en Guery winnen Grote Prijzen

Afgelopen weekend stonden er verschillende internationale Grote Prijzen op het programma en daarin waren Laura Kraut, Kent Farrington en Jérôme Guery oppermachtig. Kraut was de beste in Vejer de la Frontera, Farrington greep de overwinning tijdens de American Gold Cup in Williamsburg en Guery was op eigen bodem in Bonheiden de grote overwinnaar.

In Vejer de la Frontera is de Sunshine Tour weer begonnen. De 3* Grand Prix van zondag kende een deelnemersveld van 34 waarvan er negen de barrage wisten te bereiken. Laura Kraut was met Casco Bay (v.Quaprice Bois Margot) de snelste in de barrage en er was dan ook niemand die onder haar tijd wist te duiken. Haar tijd van 37.19 was genoeg voor de overwinning.

Eduardo Alvarez Aznar kwam nog het dichtst bij Kraut in de buurt. De Spanjaard stuurde Legend (v.Ogano Sitte) rond in 37.30 en moest in Kraut zijn meerdere erkennen. Joao Marquilhas en Glamour ES (v.Echo van ’t Spieveld), fokproduct van Egbert Schep, eindigden als derde.

Farrington pakt GP Williamsburg

In Williamsburg stond een 4* Grote Prijs op het programma en deze viel ten prooi aan Kent Farrington. De Amerikaan stuurde zijn Gazelle (v.Kashmir v Schuttershof) razendsnel het barrage parcours door en won met een tijd van 39.06. Lillie Keenan stuurde de KWPN’er Fasther (v.Vigo d’Arsouilles), gefokt door de familie Moerings, rond in 39.83 en mocht de tweede prijs in ontvangst nemen. Katherine Dinan en, het voormalig toppaard van Angelique Hoorn, Brego R’N B (v.Namelus R) tekenden voor een zesde plaats in de GP.

GP van Bonheiden voor Guery

In België werd in Bonheiden de 2* Grote Prijs verreden. Hierin was Jérôme Guery oppermachtig. De Belg was met Cambridge de Hus (v.Conrad de Hus) maar liefst ruim twee seconden sneller dan de concurrentie en pronkt bovenaan de uitslagenlijst. De Japanner Toshiki Masui kwam met Jericho S (v.Lord Z) tekort met 41.06 seconden en nam de tweede prijs mee naar huis. Juliette Faligot maakte met Arqana de Riverland (v.Cornet Obolensky) het podium van de 2* GP compleet.

Kim Emmen en Jack Ansems

Hoewel Kim Emmen op zaterdag in de 2* 1.40m nog een tweede plaats veroverde met Jack van het Dennehof (v.Toulon), hielden vier strafpunten het duo uit de barrage van de Grote Prijs op zondag. In diezelfde rubriek van zaterdag was Jack Ansems nog vijfde met Fliere Fluiter (v.Zirocco Blue).

Uitslag Sunshine Tour, uitslag Williamsburg, uitslag Bonheiden.

Bron: Horses.nl