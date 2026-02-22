Willem Greve: ‘Grandorado verdient deze overwinning’

Willem Greve heeft zondagmiddag in Göteborg zijn derde FEI Longines wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. Een unieke prestatie. Dit keer reed Greve zijn tophengst Grandorado TN N.O.P. Als laatste in de achtkoppige barrage verwees hij zijn TeamNL-collega Kim Emmen met haar fantastische Imagine N.O.P. naar de tweede plaats.

KNHS Door

Een geweldig resultaat voor de Nederlandse springruiters met Harrie Smolders en zijn routinier Monaco op de achtste plaats. Greve heeft nu de leiding in de tussenstand van de wereldbeker met 81 punten. Volgende week is in Helsinki de dertiende en laatste FEI wereldbekerwedstrijd van het seizoen.

Tussenklassement

Greve had in het met 8.000 toeschouwers volgepakte Scandinavium een goede uitgangspositie door als laatste van de acht zijn barrage te rijden. TeamNL-collega Kim Emmen stond aan de leiding met een tijd van 42,65 seconden. Die tijd verbeterde Greve met zijn 15-jarige hengst in 42,19 seconden. Daarmee verdiende Greve zijn derde volle 20 punten dit seizoen en ook nog eens 77.500 euro. Na de overwinningen eerder dit seizoen in Stuttgart en La Coruña met zijn merrie Pretty Woman van ’t Paradijs gaat Greve met 81 punten aan de leiding in de tussenstand van de wereldbeker in West-Europa.

‘Eerst genieten’

“Ik ben heel blij. Zeker voor mijn paard Grandorado TN N.O.P.”, reageert Greve enthousiast. “Hij heeft altijd heel goed gesprongen in landenwedstrijden. Grandorado verdient het om een Grote Prijs als deze in Göteborg te winnen. Deze is echt voor hem. Mooi om zo’n overwinning achter zijn naam te hebben staan.” Met welk paard Greve afreist naar de finale begin april in Texas weet hij nog niet. “Het eerste plan was om met Pretty Woman de finale te rijden. Maar Grandorado is ook geweldig in vorm. Ik weet het nu nog niet. We gaan het zien. Nu eerst twee weken rust. Dan de Dutch Masters in Den Bosch en daarna Parijs nog. Eerst nog maar even van deze overwinning genieten.”

Imagine blijft presteren

Genieten deed Kim Emmen ook. Met haar schimmelruin Imagine N.O.P. zette de amazone als tweede deelnemer in de barrage een foutloos resultaat neer dat alleen Greve verbeterde. “Ik ben hier heel blij mee. Imagine sprong weer geweldig”, is de nuchtere reactie van Emmen. De Brabantse kent een zeer sterk wereldbekerseizoen met tweede plaatsen in Basel en Göteborg en de zesde plaats in Amsterdam. Met haar negende plaats en 44 punten in de tussenstand is ze zeker van deelname aan de finale in Fort Worth. Daar ziet Emmen echter vanaf en ze kiest voor deelname aan het WK komende zomer in Aken.

Topresultaat als bonus

Harrie Smolders bracht zijn nu 17-jarige topruin Monaco na een rustperiode weer aan de start in Göteborg en bereikte als derde Nederlander de barrage. Daarin werden ze achtste. “Alles wat ik nu bereik met Monaco is bonus”, liet Smolders voorafgaand aan de barrage al weten. Het WK staat voor de combinatie niet in de agenda. “Ik weet op welke wedstrijden Monaco goed presteert en hij bepaalt waar we dit jaar gaan rijden.”

Uitslag FEI Longines Wereldbekerwedstrijd Gothenburg

1. Willem Greve (Markelo), Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek), 0 – 0, 42.19 sec

2. Kim Emmen (Dinteloord), Imagine N.O.P. (v. Cassini Gold), 0 – 0, 42.65 sec

3. Malin Bayard-Johnson (Zwe), H&H Indiana (v. Kashmir van Schuttershof), 0 – 0, 42.90 sec

8. Harrie Smolders (Lage Mierde), Monaco (v. Cassini II), 0 – 11, 62.38 sec

Klik hier voor de volledige uitslag

Tussenstand FEI Longines Wereldbeker, West-Europese League, na 12 van de 13 wedstrijden

1. Willem Greve (Markelo), 81 pnt

2. Julien Epaillard (Fra), 69 pnt

3. Daniel Deusser (Dui), 66 pn

9. Kim Emmen (Dinteloord), 44 pnt

Lees hier het wedstrijdverslag

Bron: KNHS