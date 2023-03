Marcus Ehning en ‘clear round machine’ Stargold winnen tweede ronde GCL Doha

Marcus Ehning en Stargold (v. Stakkato Gold) zijn in bloedvorm. Vorige week schreven ze nog geschiedenis door voor het tweede jaar op rij de Grand Prix van Doha te winnen en vandaag wonnen ze de tweede ronde van de Global Champions Tour. Ook Harrie Smolders en Jur Vrieling reden foutloos naar de finish maar vielen buiten de prijzen.

Marcus Ehning noteerde vandaag een dubbele nulronde in de GCL van Doha. In de eerste ronde sprong Stargold al loepzuiver naar de finish en ook in de tweede ronde kwam de hengst nergens in de buurt van het hout. De eindtijd van 66.79 was ruim een seconde sneller dan de nummer twee Christian Kukuk. Kukuk noteerde met Mumbai (v. Diamant de Semilly) ook een dubbele nulronde en hielp daarmee zijn team naar de eindoverwinning.

Lang leek het erop dat Simon Delestre er met de hoofdprijs vandoor zou gaan. Zijn razendsnelle Dexter Fontenis Z(v. Diarado) maakte ook nu nergens een meter teveel en de eindtijd van 68.65 seconden bleef lang staan. Uiteindelijk moest de Fransman alleen de twee Duitsers voorlaten.

Riesenbeck International

Mede dankzij de twee foutloze rondes van Christian Kukuk en zijn Mumbai wist het team van Riesenbeck International de eerste teamwedstrijd van het seizoen te winnen. Teamgenoot Philipp Weishaupt kreeg een ongelukkige fout in de tweede ronde wat het eindtotaal op 4/138.20 bracht.

Simon Delestre hielp zijn team St Tropez Pirates naar de tweede plaats. Teamgenoot Marlon Modoli Zanotelli reed met VDL Edgar M (v. Arezzo) een super strakke foutloze ronde en ook Simon Delestre droeg met zijn individuele derde plaats bij aan het teamresultaat. Het totaal van 4/139.92 was genoeg voor de tweede plaats. Het team van Marcus Ehning, Valkenswaard United, volgde op de derde plaats met 4/141.30

Paris Panthers

Jur Vrieling reed in de eerste ronde nog individueel naar een derde plaats en ook in de tweede ronde noteerde hij een nulronde. Long John Silver (v. Lasino) is niet het snelste paard en de combinatie eindigde dan ook niet in de prijzen maar droegen met hun foutloze ronde wel bij aan het teamresultaat. Harrie Smolders zag met Uricas vd Kattevennen (v. Uriko) een balk in het zand vallen en zadelde voor de tweede ronde zijn Olympisch paard Bingo du Parc (v. Mylord Carthago). De grote vos kwam nergens in de problemen en sprong zonder fouten naar de finish. Het eindresultaat van 4/147.43 was goed genoeg voor de vijfde plaats.

Uitslag tweede ronde GCL

Uitslag teams

Bron: Horses.nl