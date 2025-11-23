Rome Gladiators winnen GCL Super Cup

De Rome Gladiators, het team bestaande uit Emanuele Gaudiano met Esteban de Hus (v. Cornet Obolensky), Yuri Mansur met Qh Alfons Santo Antonio (v. Aromats) en Peder Fredricson met Alcapano des Carmille (v. Diamant de Semilly) heeft de GCL Super Cup in Praag gewonnen. Het team strijkt daarmee 2,5 miljoen euro aan prijzengeld op.