Rome Gladiators winnen GCL Super Cup

Redactie Horses.nl
Pedigrees by HorseTelex
Rome Gladiators winnen GCL Super Cup featured image
Peder Fredricson, hier met Catch Me Not S. Foto: © FEI/Martin Dokoupil

De Rome Gladiators, het team bestaande uit Emanuele Gaudiano met Esteban de Hus (v. Cornet Obolensky), Yuri Mansur met Qh Alfons Santo Antonio (v. Aromats) en Peder Fredricson met Alcapano des Carmille (v. Diamant de Semilly) heeft de GCL Super Cup in Praag gewonnen. Het team strijkt daarmee 2,5 miljoen euro aan prijzengeld op.

Door Redactie Horses.nl

Team Valkenswaard United, dat ondanks de Nederlandse naam geen Nederlandse combinaties bevatte in Praag, werd tweede. De derde plaats ging naar team New York Empire.

Later meer

Uitslag

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like