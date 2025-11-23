Foutenfestival in finale van Longines Global Champions League

Marcel Dufour
Pedigrees by HorseTelex
Foutenfestival in finale van Longines Global Champions League featured image
Praag Global Champions League 2025. Foto: GCL
Door Marcel Dufour

In Praag is de finale van de Longines Global Champions League uitgemond in een afgetekende overwinning voor de Rome Gladiators. Met een voorsprong van maar liefst 16 strafpunten op Valkenswaard United, dat tweede werd, en New York Empire op de derde plaats, was er van spanning nagenoeg geen sprake.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like