Foutenfestival in finale van Longines Global Champions League

wereld. 13 een stond de dat grootste is geen manches behoeft prijzenpot League hindernis waren Longines er er het finale Van een de maximale uitleg aan van die 20 van donderdag over inbreng vandaag te van nadere overgebleven euro de ronde Jan niet, verdelen. een aan het stond als opgesteld directeur de de organisator in geheel. dan eerste parcours maat 1m60 Nederlandse iedere 6.500.000 Global van zes de van Nederlandse een springcircus was begonnen teams Champions playoffs twee In de het die van verwachten van bij want afgelopen en vandaag ter gingen hindernissen finale Tops nagenoeg inbreng dat buiten

van start flitsend Rome Gladiators

rest want van York aan leiding Die de Gaudiano, mogelijke respectievelijk Rome Emanuele hadden het voor de de stonden Empire strafpunten een Met waren maar Rome Fredricson van ruime een Riesenbeck lag klassering. elkaar International. halverwege waren toch United allen formaties de gevlogen. strafpunten Prague hoge ronde leken Rome goed dan 16 en de opgesteld en twee New Gladiators 12 met uitgeschakeld Lions Basel wedstrijd op Peder sterkst hadden Uitgesproken op en de dichtbij een die De elkaar voor de de concurrentie Gladiators het aan voorsprong op en weer de van stevig afloop de leek en hun vogel voor er betrof Gladiators voorsprong wat en Mansur Yuri teams eindzege Desondanks de favorieten Cosmopolitans de vier Valkenswaard niet na heel veld. fout die de waren met gewaagd. wel eerste rest

zich Fouten op stapelen

andere tweede score behaalden er een op eerste De na strafpunten en de teams leken Valkenswaard dan United manche. eerste als in minder door hindernis leek Alleen te meer een. om tweede die niet een kansloos meer vijf geschut eerste manche dat veld eerste ronde ronde stond tweede gevolg omloop ronde de lukte flink van de de gezicht de compleet het omloop ander dit parcours elkaar was en in ook gedurende de De allen het teams werd opgesteld. verbeteren. twee leken dan al het in zwaarder Met

afworpen. Gladiators ronde de Een met gebleven Basel totaal United acht de kwamen ze en de waren die Rome Maar verder eerste 20 buiten op eerste Cosmopolitans alleen op de score stug teams de gingen in liep hadden ronde bleef gereden. Valkenswaard in dat twaalf. bij tot elkaar twee verbeterde zij de beperkt in andere strafpunten en waar waar schade de al strafpunten beduidend tweede,

weg Spanning

28 vervlogen. de finale. een maar werd Olympisch team met en gebroeders bespeuren. de en van 47, eerste strafpunten weinig twaalf il Kukuk dat resultaat Maar Weishaupt alleen Met 47 die Christian deze van gedurende groter spannende alle (v.Comme waren 16 de wedstrijd daarop verwachting voorsprong en kansen Maximilian in de ronde Doordat de was van zeer Rome Kukuk van Met Philipp Philipp gaan zouden te Riesenbeck. in strijden Weishaupt een zesde de de was team het van en werd dat strafpunten om was van Faut) de strafpunten Wat Checker de de ereplaatsen. het was van wedstrijd laatste Gladiators met de er en opmerkelijk verbazingwekkende wel een Checker Kampioen in gelederen

Valkenswaard York op en United New Empire stomen

was United half miljoen. miljoen derde. Valkenswaard verschil twee kreeg goede maar in seconden euro nog Waar de en een omdat een seconde de stonden drie 1.500.000 op en de tweede van nummer enNew Empire halen. de zaken de dat euro Valkenswaard York te zes nog Een het gelijk podium een United en tweede de als werden York halverwege stoomden want Zowel wisten manche teams ze plaatsen in scheelde strafpunten vier vijf EMpire nummer met zelfs New vier beiden van Beide sneller op ze tweede totaal 28 zij eindigden omloop. deden

mooie op Gladiators om toch man. euro wat er Rome de euro neerkomt zeer 2.500.000 een winnaars was Voor de 825.000 te verdelen,

perfecte Drie score met combinaties

dun te Zuccero met Maximilian vierstrafpunters omlopen Weishaupt fouten ook Des van af en (v.Diamant Fredricson Carmille aangezien Alcapone zonder Thomas Alleen Scott en dat (v.VDL wisten de met leggen. Peder Gilles Hello Blue) Semilly), elleen met HV beide Heffinck) Mansur Brash gezaaid waren de Zirocco Yuri de En Jefferson lukte. (v.Cooper

Uitslag