Uitzonderlijk merrieveulen van Chacco-Blue in nieuwe veiling Suus Kuyten

Het is Suus Kuyten opnieuw gelukt om een favoriet te selecteren, én beschikbaar te stellen voor het grote publiek. In de SK Favorite van mei, de derde editie van haar nieuwste veilingconcept, steelt het merrieveulen Cinderella van de Heidehoeve Z de show. Een dochter van de legendarische Chacco-Blue uit de kleindochter van de volle zus van Emerald van ’t Ruytershof.

“Merrieveulens van Chacco-Blue worden natuurlijk maar zelden aangeboden via veilingen. En dat begrijp ik”, lacht Suus Kuyten. “Ik ben zelf ook gek op het bloed van Chacco-Blue, en dit merrieveulen is ook écht mijn favoriet. Het is een heel wijs merrieveulen, met veel ras, uitstraling en een goede galop.”

Kleindochter van volle zus Emerald van ‘t Ruytershof

Naast dat Cinderella van de Heidehoeve Z een dochter is van Chacco-Blue, komt ze uit de kleindochter van de volle zus van de Olympische hengst Emerald van ’t Ruytershof. “De moederlijn van Emerald van ’t Ruytershof is natuurlijk erg sterk. Naast Emerald gaf deze lijn nog zo veel meer 1.60m-paarden.” Met vier 1.60m-hengsten op een rij zijn de springgenen ook sterk verankerd aan vaderszijde. “De volle broer van de moeder springt als 8-jarige al internationaal 1.40m, dus ook dat lijkt erg veelbelovend.”

Andere benadering van veilen

Met SK Favorite kiest Suus Kuyten bewust voor een andere benadering van veilen. Geen brede collectie, maar volledige aandacht voor één paard. “De markt is veranderd. Kopers oriënteren zich het hele jaar door. Met dit concept kan ik mijn klanten nog meer bieden, naast de live veiling in december”, licht Kuyten toe.

Tweede veiling ook succesvol

In de tweede editie van deze nieuwe veiling werd de driejarige hengst Russel, een zoon van de pas 9-jarige 1.60m-hengst Riesling van de Gaathoeve, verkocht aan DXB Horses uit de Verenigde Arabische Emiraten. “Het is mooi dat Russel naar dit adres is gegaan, hij gaat daar alle kansen krijgen voor de sport en ze zijn erg blij met hem.”

Je vindt de foto’s en video’s van het uitzonderlijke merrieveulen Cinderella van de Heidehoeve Z op het veilingplatform www.suuskuytenauction.com, het bieden gaat aanstaande vrijdag 1 mei van start en maandagavond 4 mei sluit de veiling vanaf 20.30 uur.

