Charlotte Fry maakt drie debuten, Nalegro naar 73% in eerste Zware Tour-proef: ‘Hij is een natuurtalent’

Ellen Liem
Charlotte Fry met Nalegro. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Ellen Liem

Charlotte Fry had vandaag drie paarden meegenomen naar de Subtopwedstrijd in Beesd die alle drie hun debuut maakten op een hoger niveau. Met Nalegro (Painted Black x Negro) zette Fry haar beste resultaat neer: in zijn allereerste Zware Tour-proef liep de achtjarige hengst naar 73,02% en won daarmee met afstand de Intermédiaire II. Met de hengst O’Frederic (For Romance x Fidertanz) en de ruin Niksmismee (Everdale x Vivaldi) reed Fry naar verdienstelijke scores in de Prix St. Georges.

