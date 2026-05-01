Indrukwekkend internationaal debuut voor Anker en Hermès met tweede zege

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Eline Anker en Hermès Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Eline Anker en Hermès (v. Easy Game) maakten gisteren al indruk bij hun internationale debuut in Exloo en voerden ook vandaag het podium aan in de U25 Grand Prix. Met 72,607% (71,410-73,462%) werd het duo unaniem door alle juryleden op de eerste plaats gezet. Achter Anker reed Robin Heiden met Hollywood (v. Cocktail) naar een knap persoonlijk record van 70,257%, goed voor de tweede plaats. Tessa Kole was eveneens sterk vertegenwoordigd en eindigde met haar twee paarden op de derde en vierde plaats.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant