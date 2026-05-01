Leon Thijssen pakt in 1.40m Deurne overwinning met eigen fokproduct Hello

Eline Korving
Leon Thijssen pakt in 1.40m Deurne overwinning met eigen fokproduct Hello featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Met zijn eigen fokproduct Hello (v. Ambler Gambler) snelde Leon Thijssen vanmiddag in Deurne naar de winst in het twee fasen-parcours op 1.40m-hoogte. De ervaring van deze combinatie (Hello kwam met zoon Mans ook al op 1.60m-niveau uit) gaf in dit uit 71 combinaties bestaande deenemersveld de doorslag.

