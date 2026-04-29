Minderhoud met Mister U.S. en Zweistra met Mr. Magnum op CDI Exloo

Thamar Zweistra met Hexagons Mr. Magnum N.O.P.T. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Aan de deelnemerslijst van de 3* Grand Prix op CDI Exloo, de eerste observatiewedstrijd richting het Wereldkampioenschap in Aken, zijn twee namen toegevoegd: Hans Peter Minderhoud komt niet alleen met de negenjarige My Toto, maar ook met de negenjarige Mister U.S.. Thamar Zweistra, die Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. heeft afgemeld, staat ook alsnog met twee paarden op de lijst: naast Kingsdale ook met Hexagon’s Mr. Magnum N.O.P.T. De Grand Prix in Exloo wordt morgenmiddag vanaf 13.50 uur verreden.

Mogelijk ook interessant