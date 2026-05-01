75,536% voor Liz Arends en Master in eerste Children-proef Exloo

Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Het leek er even op dat de eerste children-rubriek (preliminary B-proef) op CDI Exloo een Belgisch feestje zou worden, maar daar stak Liz Arends met Master (v. Franklin) een stokje voor. De veertienjarige amazone die drie weken geleden in Tolbert haar internationale debuut maakte bij de children won in Exloo met 75,536%. En daarmee zette Arends, die nog niet eerder op FEI-niveau uitkwam, zich op de eerste observatiewedstrijd meteen op de kaart.

