Elite Dressage Pony Sales veilt dit weekend een topcollectie dressuurpony’s

De door Gerrel Vink opgerichte ponyveiling Elite Dressage Pony Sales veilt komend weekend een exclusieve collectie dressuurpony's. Tien pony's zijn opgenomen in de collectie van de voorjaarsveiling, die loopt van vrijdag 1 mei (13.00 uur) tot zaterdagavond 2 mei (sluiting vanaf 20.00 uur).

Gerrel Vink heeft voor de voorjaarsveiling ‘The Young Stars’ een collectie samengesteld van tien toppony’s in B-, C- en D-maat. Het gaat daarbij om negen driejarigen en één vierjarige, die deels al beleerd zijn. Kortom: dit is uw kans om een talent voor de toekomst te bemachtigen.

Voor uitgebreide informatie over de pony’s kunt u altijd contact opnemen met Gerrel Vink. Uiteraard is het mogelijk om de pony’s te komen bezichtigen of te komen rijden, neem contact op voor een afspraak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrel Vink op 06-83943575 of via [email protected]

Alle hengsten in de veiling kunnen als ruin worden afgeleverd, vraag daarbij naar de voorwaarden. Alle pony’s zijn klinisch (en röntgenologisch) gekeurd, rapporten vind u op de pagina van iedere pony. Röntgenfoto’s kunt u altijd per mail opvragen.

De veiling start op vrijdagmiddag 1 mei om 13.00 uur, de veiling eindigt op zaterdagavond 2 mei vanaf 20.00 uur. De biedstappen bedragen 250 euro. Registreren op de veilingwebsite is gratis en kan via deze link.