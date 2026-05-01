Monaco Aces zonder springfouten naar zege in GCL Shanghai

Petra Trommelen
Monaco Aces zonder springfouten naar zege in GCL Shanghai featured image
Monaco Aces winnen GCL Shanghai. Foto: GCL
Door Petra Trommelen

Als enige team dat de eerste ronde zonder strafpunten doorstond, gingen de Monaco Aces de tweede ronde van de Global Champions League in Shanghai in met een uitstekende uitgangspositie. Daar lieten Yuri Mansur en Peder Fredricson opnieuw alle balken liggen. Met slechts één tijdfout in totaal pakte het team overtuigend de zege in de derde etappe van het GCL-seizoen. Riesenbeck International volgde met acht strafpunten op de tweede plaats en bleef op basis van tijd nipt voor de Basel Cosmopolitans.

