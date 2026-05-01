Interessante WB Grand Prix Mariakalnok: Maxima Bella op 1, Kismet op 2, Gotilas op 3 en Imhotep op 4

Rick Helmink
Interessante WB Grand Prix Mariakalnok: Maxima Bella op 1, Kismet op 2, Gotilas op 3 en Imhotep op 4 featured image
Sandra Sysojeva met Maxima Bella Foto: FEI/Shannon Brinkman
Door Rick Helmink

De (Oost-Europese) Wereldbeker Grand Prix in Mariakalnok had vandaag interessante namen op de startlijst met onder andere de derde internationale Grand Prix van Times Kismet onder Jessica von Bredow-Werndl, de rentree van Gotilas du Feuillard onder Correntin Pottier en de tweede internationale start van Imhotep onder de nu voor Hongarije uitkomende Diana Porsche. De winst in Mariakalnok was voor Maxima Bella onder Sandra Sysojeva, die naar haar hoogste Grand Prix-score ooit liep: 76,457%. Times Kismet volgde met 72,304%, Gotilas du Feuillard kwam aan 72,109% en Imhotep op 71,37%.

