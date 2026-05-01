Van der Putten en Zantana mét fouten over de 76% in GPS, Van Liere en Mauro Turfhorst naar 73,787%

Rick Helmink
Marieke van der Putten en Zantana RS2 N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
De indruk die de drie beste combinaties gisteren in de Grand Prix gaven, bevestigden ze vandaag in de Grand Prix Spécial op CDI Exloo, de eerste observatiewedstrijd richting het Wereldkampioenschap. Marieke van der Putten kwam met Zantana RS2 N.O.P. (v. Glock’s Zonik) mét fouten op een vet nieuw PR van 76,149%. Dinja van Liere reed Mauro Turfhorst N.O.P.T. (v. Glock’s Zonik) in zijn eerste Spécial ooit naar 73,787% en Thamar Zweistra was heel hard op weg naar een nieuwe 71%-score met Hexagon’s Mr Magnum N.O.P.T. (v. Expression). Op de laatste lijn raakte de negenjarige even de kluts kwijt en besloot Zweistra om (paardvriendelijk) af te groeten. Het werd dus een uitslag in letters. Daarmee ging de derde plaats naar Rowena Weggelaar met de 18-jarige Don Quichot, die een super concours liep in Exloo. Gisteren voor het eerst over de 70% in de Grand Prix en vandaag bijna 71% in de Spécial.

