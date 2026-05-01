Linssen blijft Van der Vleuten voor in GP-kwalificatie Deurne

Petra Trommelen
Rogier Linssen, hiet met Commander Lux Foto: ArndBronkhorst / www.arnd.nl
Slechts negen honderdste van een seconde scheidde de nummers één en twee in de 1,45 m. Grote Prijs-kwalificatie van Deurne, maar voor Rogier Linssen was dat precies genoeg om de overwinning te grijpen. In het zadel van Moneypenny (v. Sea Coast Don’t Touch Tiji) noteerde hij de winnende tijd van 40,65 seconden en verwees daarmee Maikel van der Vleuten met Dywis HH (v. Toulon) naar de tweede plaats.

