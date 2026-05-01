Jochems vierde in door Deusser gewonnen GP-kwalificatie Opglabbeek

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Kevin Jochems Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De winst in de 1,50 m. Grote Prijs-kwalificatieproef in Opglabbeek kwam vanavond in handen van Daniel Deusser en Bingo Ste Hermelle (v. Number One d’Iso). De Duitser zette een razendsnelle tijd van 34,52 seconden neer, waar niemand echt in de buurt van kwam. Met een vlotte ronde in 38,16 seconden was er een vierde plaats voor Kevin Jochems met Baloe HP (v. Balou du Rouet).

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
