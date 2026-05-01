Zwartjens en Twister de La Pomme zetten zegetocht voort in Ermelo

Petra Trommelen
Meike Zwartjens met Twister de la Pomme. Foto: Danielle Smits/ www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Een rubriek winnen is al een prestatie op zich, maar om een dag later nogmaals de hoogste trede van het podium te mogen beklimmen is toch wel noemenswaardig. Meike Zwartjens en haar ervaren Twister de La Pomme (v. Darco) wonnen gisteren al de 1,45m Grote Prijs-kwalificatie op het CSI Ermelo en pakten vandaag ook de zege in de 1,45m Big Tour. In de achtkoppige barrage wisten zij opnieuw de snelste tijd te noteren.

