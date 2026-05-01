Next Pitch-dochter Seven met 82,5 topscoorder EPTM-examen

In Ermelo stond vandaag het EPTM-examen op het programma: 19 merries slaagden voor hun merrietest, vier daarvan met 80 punten of meer. Next Pitch-dochter Seven kreeg met 82,5 punten de hoogste score van deze test. "Dit is een heel complete merrie die met veel uitstraling door de baan ging. Daarbij heeft ze een losse voorbeentechniek ontwikkeld en viel de balans positief op. Het is een werkwillige merrie die heel constant was gedurende de test”, aldus Luuk Smetsers.

Dit was de tweede EPTM van het jaar en de eerste waarin ook paarden uit de jaargang 2023 voor aangemeld konden worden. Zij kunnen op de EPTM zadelmak gemaakt worden en beginnen aan hun opleiding terwijl ze ook predicaten behalen.

“We merkten wel dat deze test voor sommige paarden nog vroeg kwam”, licht Smetsers toe, die vandaag samen met Wim Versteeg en Stan Creemers de paarden beoordeelde. “Een aantal paarden heeft de test vroegtijdig verlaten omdat ze nog niet klaar waren voor het examen. De ruiters hebben hard gewerkt om de andere paarden fijn voor elkaar te krijgen, deze paarden kwamen vandaag goed beslagen ten ijs.”

Goede stap

In totaal slaagden 9 dressuurmerries, Seven (Next Pitch uit Briacarla “D” ster pref IBOP-dres D-OC van Van The Man, fokker M. Schoemaker-Peper uit Voorthuizen) van C. Timmer uit Putten kreeg 82,5 punten met een 8,5 voor de stap. “Ze stapt goed, is direct heel gelaten en laat een goed lichaamsgebruik zien. Daarbij zet ze het voorbeen goed weg en heeft ze veel takt en activiteit. De draf beschikt over veel beentechniek, hierin maakte ze een mooie houding met een goed zweefmoment. In de galop heeft deze merrie gedurende de test een mooie ontwikkeling gemaakt. Ze heeft ruimte om weten te zetten naar een goede sprong met een goed gebruik van het achterbeen.”

80 punten voor Sartina

Exact 80 punten waren er voor Glamourdale-dochter Sartina (uit Kartina elite EPTM-dres PROK van Johnson) van fokker J.A.M. Hurkmans uit Boekel. “Deze merrie is goed ontwikkeld in de stap, ze liet vandaag in het eindexamen zien meer rek te kunnen maken en in een mooie verbinding naar de hand toe te stappen. Daarbij toonde ze een goede ruimte, goede takt en viel ze positief op met afdruk vanuit het achterbeen. In draf beschikt deze merrie over heel veel takt, een goede beentechniek en schakelvermogen. De galop heeft balans en een fijne sprong waarbij het achterbeen ver onder het lichaam komt. Deze merrie is op de goede manier scherp met veel werkwilligheid en een goede instelling.”

Springmerries

De beste van tien geslaagde springmerries was met 80,5 punten Sisi d’Aganix DC (Aganix du Seigneur uit J-Lo DC elite EPTM-spr D-OC van Harley VDL) van fokker R.J.C.M Delissen uit Berg en Terblijt die voor haar reflexen, techniek en vermogen een 8,5 scoorde. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat”, aldus Stan Creemers. “Het is een sterk gebouwd paard met een iets klassieke opdruk en een goede bovenlijn. In het springen valt ze op met heel veel scherpte en afdruk. Ze wil heel voorzichtig zijn en springt met veel afdruk naar boven toe. Daarbij beschikt deze merrie over zeer veel vermogen.”

8,5 voor reflexen

Impressive VDL-dochter Terciopelo (uit Legendary Patty K ster van Carrera VDL, fokker P. Kamphof uit Mastenbroek) van H. Kamphof uit Mastenbroek kreeg 80 punten. “Een heel aansprekende, correct gebouwde merrie met een goede bovenlijn. Ze springt met heel veel afdruk naar boven toe en toonde veel voorzichtigheid. Deze merrie mocht soms de sprong achter nog iets beter afmaken, maar liet wel veel vermogen zien.”

Bron: KWPN