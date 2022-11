Jur Vrieling zesde in Wereldbeker Verona

De Italiaanse parcoursontwerper Uliano Vezzani had en delicaat, technisch parcours neergezet in Verona met zes hindernissen op de maximale hoogte van 1.60m en brede oxers. Fiumicino van de Kalevallei en Jur Vrieling hadden er in de eerste manche geen enkele moeite mee. De elfjarige zoon van Plot Blue sprong zuiver en toonde wederom zijn grootse vorm net zoals de afgelopen maanden. “Fiumicino sprong fantastisch. Al op de eerste hindernis gaf hij mij een geweldig gevoel en hij hield dat vast tot en met de laatste hindernis. Ik ben heel trots op hem”, liet Vrieling weten na de foutloze ronde.

Vrieling, die momenteel op plaats 19 staat op de FEI wereldranglijst, ging als derde van start in de barrage, waarvoor zich zeven combinaties hadden geplaatst. Een springfout op de tweede hindernis deed de kansen op een overwinning verbleken. Daarna viel er nog een balk in het zand, waardoor een topklassering niet meer mogelijk was. Het werd plaats zes voor Vrieling en daarmee 11 punten verdiende. Na de derde plaats vorige week in Lyon (15 punten) betekent dat een tweede plaats in de tussenstand na vier van de veertien wedstrijden voor Vrieling. Na zijn topklasseringen vorige week in Lyon was er vrijdagavond wederom een uitstekende klassering voor Vrieling met de zesde plaats in het 1.55m met Comme-Laude W, de hoofdrubriek van de dag.

King Edward blijft koning

De overwinning in de wereldbekerwedstrijd ging weinig verrassend naar de nummer 1 van de wereld en regerend wereldkampioen Hernik von Eckermann met zijn nu al legendarische vosruin King Edward. Harrie Smolders (Lage Mierde) wist zich met Darry Lou niet te plaatsen voor de barrage van de wereldbekerwedstrijd. Met 8 strafpunten eindigden ze op plaats 26. Op zaterdag reed Smolders zijn toekomstpaard Uricas v/d Kattenvennen naar de tweede plaats in het 1.55m. Met Une de l’Othain was er vrijdag een mooie derde plaats in het 1.50m. Derhalve een goed concours in Verona voor de huidige nummer 4 van de FEI wereldranglijst.

Uitslag FEI Longines Wereldbekerwedstrijd Verona, 1.60m

1. Henrik van Eckermann (Zwe), King Edward (v.Edward), 0 – 0, 40.55 sec

2. Gerfried Puck (Oos), Equitron Excenel V (v.Balou du Rouet), 0 – 0, 4.24 sec

2. Harry Charles (GBR), Romeo 88 (v.Contact van de Heffinck), 0 – 8, 39.95 sec

6. Jur Vrieling (Holwierde), Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue), 0 – 8, 42.00 sec

26. Harrie Smolders (Lage Mierde), Darry Lou (v.Tangelo van de Zuuthoeve), 8 str pnt

Klik hier voor de volledige uitslag

Tussenstand FEI Longines Wereldbeker, West-Europese league, na 4 van de 14 wedstrijden

1. Victoria Gulliksen (Noo), 28 punt

2. Jur Vrieling (Holwierde), 26 pnt

3. Brian Balsiger (Zwi), 22 pnt

9. Lars Kersten (Eghel), 19 punt



Tussenklassement

Bron: KNHS

Lees ook: