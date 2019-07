Kallmar VDL en Jumper d’Oase winnen jonge springpaarden in Ommen

Op de eerste dag van het CSI Ommen kwamen de jonge springpaarden in de ring. Bij de vierjarigen won de KWPN-hengst Kallmar VDL (Carrera VDL x Indorado) onder Pim Mulder met de hoogste stijlpunten. Bij de vijfjarigen overtuigde de Cardento-zoon Jumper d'Oase (mv. Vigo d'Arsouilles) die met Sjoerd Kommers de snelste was in de barrage.

De vierjarige springpaarden werden op stijl beoordeeld. Pim Mulder stuurde de Carrera VDL-zoon Kallmar VDL naar de hoogste stijlpunten. De KWPN-hengst kreeg 25.40 punten en bleef zijn collega dekhengst Kensington ES (Cornet Obolensky x For Pleasure) onder Caroline Müller net voor. Kensington scoorde 25.10 punten.

‘Ik ben heel gek van dit paard’

“Kallmar sprong mooie ronde, hij was heel goed te rijden en liet een patente sprong zien”, vertelt Pim Mulder op de KWPN site. “Ik ben heel gek van dit paard, het is echt een ruwe diamant. Hij heeft bloed, kwaliteit, eigenlijk heeft hij alles in huis; dat is fijn om mee te werken. Vandaag was hij goed bij de les, in de ring let hij echt goed op. Het is echt een kwaliteitsvol paard met een goede instelling, daarbij is hij voorzichtig en heeft hij veel vermogen. Het is echt een atleet.”

Kensington ES tweede

Kallmar VDL was vorig jaar de verrichtingstopper, hij slaagde met 87,5 punten. Kensington ES was op het KWPN verrichtingsexamen tweede met 84 punten. Ook in Ommen werd de zoon van Cornet Obolensky tweede met Caroline Müller in het zadel met 25.10. Op de derde plaats eindigde de merrie Kulottie W Z (Comme Il Faut x Guidam) onder Joost Siemerink met 24.80.

Jumper d’Oase snelste vijfjarige

Bij de vijfjarigen werd de strijd beslist in een spannende barrage met 24 combinaties. Sjoerd Kommers was de snelste met de Cardento-zoon Jumper d’Oase. Hij stuurde zijn eigen fokproduct als enige onder de 37 seconden en finishte in 36,98 seconden.

Twee keer Anne-Lotte Tijhuis

Op enkele tienden volgde Jessica Dozeman met Just Blue, een dochter van Plot Blue uit een Clavados-merrie. In een tijd van 38,61 seconden werd Anne-Lotte Tijhuis derde met de Namelus R-dochter Je T’Aime Coucou Tl (mv. Quattro B). Thijhuis pakte ook de vierde plek met de Holsteiner Cascadetto (Casall x Acodetto).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl/KWPN