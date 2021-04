Kühner en tienjarige Elektric Blue winnen Rolex GP

De Oostenrijker Max Kühner won zojuist met Elektric Blue P (v. Eldorado vd Zeshoek) de Grote Prijs van Den Bosch, de Rolex Grand Slam Grand Prix. Willem Greve en Carambole (v. Cassini I) waren de beste Nederlandse combinatie, op de vijfde plaats.

De tweede plaats ging naar laatste starter Marlon Modolo Zanotelli met KWPN-ruin VDL Edgar M (v. Arezzo VDL). Dit paard werd eerder ook door Lennard de Boer uitgebracht. De derde plaats was voor Christian Kukuk met Checker 47 (v. Comme Il Faut), die al vroeg in de wedstrijd de toon zetten met een gewaagde rit.

‘Speciale tijden’

Kühner zei na afloop: “Ik ben nog een beetje sprakeloos. Bedankt dat jullie in deze lastige tijden dit evenement hebben georganiseerd, dat is extra speciaal nu. Mijn paard voelde super aan in de barrage, dus ik durfde alle risisco’s te nemen. Ik wilde dit echt graag winnen en ik ben heel blij om hier te staan.”

Wereldtop bijeen

Met een prijzenpot van 700.000 euro waren veel grote namen op de Grote Prijs van de Dutch Masters afgekomen. De basisomloop was goed onderscheidend en veel topruiters moesten een balk incasseren. Daaronder ook alle Nederlandse starters, met uitzondering van Willem Greve.

Verloop barrage

Duits kampioen Philipp Weisshaupt beet met de elfjarige Coby (v. Contagio) het spits af. Met een mooie versnelling in de laatste lijn zetten ze de tijd op 33,71 seconden. De volgende starter was stalgenoot Christian Kukuk met Checker 47, die zeer ruig van start ging en flink risico nam. Het duo bleef foutloos in 33,57 seconden en de leiding. Deze schimmel werd als jong paard nog uitgebracht door Niels Kersten.

Carambole (v. Cassini I) kwam met machtige sprongen door het parcours en ging via een enorm schuine lijn over de een-na-laatste hindernis, dik over de laatste oxer. Greve kwam net wat tijd te kort om Kukuk voorbij te streven. Na hem verloren de Belgische Gudrun Patteet en Sea Coast Pebbles (v. Picasso Z) wat tijd onderweg en raakten ook de laatste hindernis. De Portugese Luciana Diniz gaf daarna met haar 12-jarige schimmelruin Vertigo du Desert (v. Mylord Carthago) echt alles, maar de spectaculaire laatste lijn was onvoldoende. Een mooie tijd van 33,96 seconden, maar een balk op de laatste hindernis. Vervolgens waren zuiderbuur Jérôme Guéry en zijn machtige Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel) aan de beurt. De tophengst ging als een speer van start, maar raakte een plank in de combinatie.

Fenomenaal talent

Oostenrijker Max Kühner ging met het fenomenale tienjarige talent Elektric Blue P (v. Eldorado vd Zeshoek) imponerend van start. Met groot gemak en enorme snelheid knalde de tienjarige ruin door het scherpe barrageparcours. Een triomfantelijke vuist ging de lucht in toen Kühner in 32,52 seconde over de meet kwam. Marlon Modolo Zanotelli begon op VDL Edgar M met een dikke touché op de VDL hindernis, maar het hout bleef liggen. De Braziliaan reed voor wat hij waard was en leek het te halen, maar bleef met 32,69 net achter Kühner. Hij kon er nog om lachen gelukkig.

Uitslag

Bron: Horses.nl

