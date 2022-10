Lars Kersten na droomdebuut WB: ‘Hij sprong geweldig’

Lars Kersten debuteerde op de eerste Wereldbekerwedstrijd van dit seizoen, in Oslo, ijzersterk met de vierde plaats. Met de dertienjarige ruin Emmerton (v. Silvio I) was de 22-jarige ruiter de beste Nederlander die in de Noorse hoofdstad aan de start kwam. De Zwitser Bryan Balsiger won de wedstrijd.

In de eerste FEI Wereldbekerwedstrijd voor de springruiters. in Oslo, plaatsten elf combinaties zich voor de barrage. Hierin kwam de jonge, getalenteerde Lars Kersten als nummer acht aan start. Met zijn felle en delicate ruin Emmerton nam de Limburger niet alle risico’s en kwam foutloos over de finish in 46.80 seconden. Op dat moment goed voor de vierde plaats en dat zou zo blijven.

Geweldig, geweldig

Een fantastisch wereldbekerdebuut voor de Limburger, die daarmee ook 13 punten verzamelde voor de tussenstand na de eerste van veertien wedstrijden. Kersten reageerde uitgelaten na zijn foutloze eerste omloop. “Dit was niet alleen mijn eerste wereldbekerwedstrijd, maar ook mijn eerste indoorwedstrijd met Emmerton. Het is een heel bijzonder gevoel op gelijk in onze eerst wereldbekerwedstrijd foutloos te rijden. Ik ben heel erg tevreden over hoe Emmerton sprong. Hij sprong het hele weekend echt goed en vrijdag waren we ook al foutloos in het 1.50m. Vandaag sprong hij echt geweldig.”

Ook Lips debuteert

Net als Lars Kersten debuteerde ook Bart Lips in een wereldbekerwedstrijd. Met Hurricane D.D. (v. Falaise de Muze) kreeg de ruiter uit Biest-Houtakker slechts één springfout en vond zich daarmee terug op plaats 21 in de uitslag. Maikel van der Vleuten en Harrie Smolders moesten met hun nog jonge toppaarden El Wikke en Uricas van Kattenvennen twee springfouten incasseren.

Bron: KNHS

Lees ook: