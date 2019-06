Lemmen springt met Ideaal naar vierde plek Bolesworth

De hoofdrubriek van de vrijdag op de Bolesworth International Horse Show was spannend. De zestien combinaties in de barrage van de 1,50m-proef gaven vol gas en Holly Smith was met Hearts Destiny (Heart Throb x Rabino) de snelste. Ook Patrick Lemmen reed met Ideaal (Andiamo x Carinjo) een vlotte barrage en werd vierde.